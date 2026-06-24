Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Черкаській області на 25 червня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 25 червня будуть тривати через планові ремонтні роботи в електромережах, пише видання Politeka.net.

У зв'язку з плановими та профілактичними роботами триватимуть графіки відключення світла у Черкаській області на 25 червня. Такі заходи є частиною регулярного обслуговування електромереж і спрямовані на підвищення надійності системи.

За інформацією «Черкасиобленерго», що з 08:00–17:00 години в селі Скориківка триватимуть багатогодинні вимкнення. Знеструмлення стосуються десятків адрес:

Закар'яєва — 0/дача, 0/закр, 2, 3, 7, 10–13, 14–25, 27, 29, 32

Соборна — 0/закр, 10–14, 16, 18–22, 24, 26, 27/дача, 28–29, 30, 32–40, 43, 52, 56, 60, 62–63, 65а, 67–70, 73, 75, 77–79, 80

Т. Шевченка — 0/закр, 1–17, 19–23, 25–30, 34–36, 39–44, 46, 48–53, 55

Набережна — 0/дача, 0/закр, 1–22, 25–26, 28, 30/закр, 32/дача, 34, 36, 39–40, 42

Скорика — 0/закр, 1, 3–8, 10–11/дача, 13–18, 20–22/дача

Перемоги — 1, 2, 4–5, 8–11, 14, 20, 22, 30

Молодіжна — 1–5, 6/закр, 7, 9, 10/дача, 11/б, 12–14

Польова — 0/., 1–3, 5–6, 8, 10, 12, 20, 26

З 08:00–17:00 години через планові роботи будуть тривати вимкнення в селі Маркізівка. Знеструмлять окремі будинки, що розташовані за адресами:

Л. Українки — 5–29, 10–28/в, 30–64/дача, 69–89

Без світла з 08:00 до 17:00 залишаться мешканці міста Золотоноша. Електрику вимикатимуть споживачам на вулицях:

Т. Шевченка — 61, 63, 63а, 68, 100–154, 156, 156/а, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 211, 211а, 215, 233, 233/гараж, 235, 235/гара, 235/гараж, 247/а

В. Кікабідзе — 1/а, 1б, 3–18

Дружби — 1/а, 1/б, 5–10, 12, 14, 16, 18

Г. Сковороди — 1/а, 3–29

Українська — 3–9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 5/а

М. Донцова — 11, 13, 15, 18, 18/а, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Дібрівська — 19

Соборна — 3, 7, 18, 22

Струнківська Набережна — 1–70 (повний масив), 2–68 (додатково розрізнені адреси), 60, 62, 94, 96

пров. М. Примаченка — 1/а, 7, 8, 10, 10/а, 12, 12/1, 13, 15, 23, 25

Д. Проки — 1/а, 3, 11/а, 1, 3

Лікарняна — 0/н/пр, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13

Пирятинська — 3–23

пров. 1-й Лікарняний — 1/3, 5, 5/а, 6, 7, 8, 8/4, 9–25

Баха — 24, 111/а, 113

Зозулівська — 1, 2–8, 10/а, 12

Заплавна — 1–15, 2/а, 14/а

пров. 1-й Благовіщенський — 1/а, 3–32

пров. 1-й Низовий — 6–18

пров. 1-й Луговий — 2–10, 16

пров. 2-й Луговий — 4–10

Трудова — 13, 15

Низова — 17–44

Тиха — 1/а, 2/а, 3–51

Родини Лівицьких — 1–20

К. Полатайло — 3–20, 62

пров. К. Полатайло — 4–26

Барабашівська — 28, 30

Монастирська — 47–86

Садовського — 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21

Холоднівська — 3–10

Гулака-Артемовського — 17/н/пр

пров. А. Балавенського — 1–26

І. Григоровича-Барського — 4–33

П. Мирного — 19, 21, 23, 25, 27

Ринкова — 29/а, 35–73/а

І. Дробного — 4, 6, 8, 8/а, 50

Черкаська — 38–81, 83, 0/н/пр

Східна — 6

Струнківська — 56, 57, 59, 61

Неверовського — 25/а, 25/б

Запорізька — 5, 5/гара

Січова — 10–60, 25, 32–60

С. Бандери — 3

Тичини — 3–19

Танкістів — 4–24

Є. Чикаленка — 10, 12, 14, 16.

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