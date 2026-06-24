Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних робіт.

Жителів Дніпропетровської області попередили про планові відключення світла, які відбудуться 25 червня в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 25 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Енергетики пояснюють, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи енергосистеми, оновлення обладнання та зниження ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

За інформацією ДТЕК «Дніпровські електромережі», 25 червня у селі Хащеве проводитимуться профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій. У зв’язку з цим з 08:00 до 19:00 без світла залишаться споживачі на вулицях:

Молодіжна — 3, 4, 8, 10, 13

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, б/н

Гагаріна (пров.) — 1, 2, 3

Окремі обмеження заплановані й на території села Червоногригорівка. З 09:00 до 18:00 години буде здійснено відключення електроенергії на вулицях:

Аграрна, Веселкова, Вузлова, Вишнева, Черешнева, Берегова, Дніпровська, Єдності, Захисників України, Клубна, Княжа, Козацька, Залізнична, Квітнева, Миру, Калинова, Молодіжна, Рибацька, Чернишева, Шаркуна, пров. 1-й Енергетичний, Садовий, Центральний, Вокзальний, Транспортний, Ясний

Тривалі відключення світла не дадуть відпочити, з 08:00 до 19:00 години зникне електрика в селі Попасне. Триватимуть обмеження лише за окремими адресами:

Робітнича — 10/Б

Робоча — 2

Родзянко — 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60/А, 66

Садова — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 70

Українська — 2, 4, б/н

Центральна — 38, 43, 51, 55, 59, 61, 63, б/н

Зелена — 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38

Левадівська — 4/А, 5, 6, 6/А, 7, 8, 10, 14, 16

Крім того, тимчасові обмеження заплановані в селі Вільне. Там з 08:00 до 19:00 триватимуть профілактичні роботи на електромережах, через що буде припинено подачу електроенергії за низкою адрес:

Затишна — 12, 14

Перемоги — 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/А, 16Б, 18, 20, 21В, 22, 36, 40, 42

Шовковична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Котляревського — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 8/А, 8/Б, 14

Самарська — 1, 1/А, 2, 3, 5, 7

Лісова — 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/А, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40

Мостовий (пров.) — 7, 14

Заозерний (пров.) — 1, 3.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Адміністратор Тг

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