Графики отключения света в Днепропетровской области на 25 июня вводятся в связи с проведением профилактических работ.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые состоятся 25 июня в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Днепропетровской области на 25 июня вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Энергетики объясняют, что такие меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы, обновления оборудования и снижения риска аварийных ситуаций в будущем.

По информации ДТЭК «Днепровские электросети», 25 июня в селе Хащеве будут проводиться профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий. В этой связи с 08:00 до 19:00 без света останутся потребители на улицах:

Молодижна — 3, 4, 8, 10, 13

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, б/н

Гагарина (пров.) — 1, 2, 3

Отдельные ограничения запланированы и на территории села Червоногрыгоривка. С 09:00 до 18:00 будет осуществлено отключение электроэнергии на улицах:

Аграрна, Веселкова, Вузлова, Вышнева, Черешнева, Берегова, Днипровська, Едности, Захысныкив Украины, Клубна, Княжа, Козацька, Зализнычна, Квитнева, Мыру, Калынова, Молодижна, Рыбацька, Чернышева, Шаркуна, пров. 1-й Енергетычный, Садовый, Центральный, Вокзальный, Транспортный, Ясный



Длительные отключения света не позволят отдохнуть, с 08:00 до 19:00 пройдет электричество в селе Попасне. Продолжаются ограничения только по отдельным адресам:

Робитныча — 10/Б

Робоча — 2

Родзянко — 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60/А, 66

Садова — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 70

Украинська — 2, 4, б/н

Центральна — 38, 43, 51, 55, 59, 61, 63, б/н

Зелена — 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38

Левадивська — 4/А, 5, 6, 6/А, 7, 8, 10, 14, 16

Кроме того, временные ограничения запланированы в селе Вильне. Там с 08:00 до 19:00 будут продолжаться профилактические работы на электросетях, из-за чего будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов:

Затышна — 12, 14

Перемогы — 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/А, 16Б, 18, 20, 21В, 22, 36, 40, 42

Шовковычна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Котляревського — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 8/А, 8/Б, 14

Самарська — 1, 1/А, 2, 3, 5, 7

Лисова — 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/А, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40

Мостовый (пров.) — 7, 14

Заозерный (пров.) — 1, 3.

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

Источник: Администратор Тг

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