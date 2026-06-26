Графіки відключення світла у Миколаївській області на 27 червня триватимуть за окремими адресами.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 27 червня охоплять окремі адреси, зіпсувавши українцям суботу, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 27 червня триватимуть за окремими адресами. Фахівці проводитимуть комплексне обслуговування обладнання, перевірку технічного стану електроліній, заміну зношених елементів інфраструктури та усунення виявлених несправностей.

У компанії «Миколаївобленерго» зазначають, що населений пункт Максимівка чекатимуть обмеження з 08:00–17:00 години. Обмеження носять плановий характер та триватимуть за адресами:

Верхня — 1, 3, 5, 7, 8

Ставкова — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Центральна — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 73

Знеструмлення триватимуть також в населеному пункті Новохристофорівка з 08:00–17:00 години. Знеструмлення триватимуть тільки на наступниж вулицях:

Антонівська — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15

Молодіжна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Нова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 52

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 51, 57, 60, 61, 67

Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Крім того, у селі Новоюр’ївка енергетики проводитимуть додаткові технічні роботи на мережах. У зв’язку з цим з 08:00 до 17:00 години без електроенергії залишаться споживачі на вулицях:

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 82, 83, 85, 86, 94

П’ясецького — 2, 16, 26, 39А, 46, 52, 75

Східна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 72, 74, 76, 80

Шкільна — 62.

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