Графики отключения света в Николаевской области на 27 июня продлятся по отдельным адресам.

Графики отключения света в Николаевской области на 27 июня охватят отдельные адреса, испортив украинцам субботу, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 27 июня продлятся по отдельным адресам. Специалисты будут проводить комплексное обслуживание оборудования, проверку технического состояния электролиний, замену изношенных элементов инфраструктуры и устранение обнаруженных неисправностей.

В компании «Николаевоблэнерго» отмечают , что населенный пункт Максымивка будет ждать ограничения с 08:00–17:00. Ограничения носят плановый характер и будут продолжаться по адресам:

Верхня — 1, 3, 5, 7, 8

Ставкова — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Центральна — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 73

Обесточение будет продолжаться также в населенном пункте Новохрыстофоривка с 08:00–17:00. Обесточение будет продолжаться только на следующих улицах:

Антонивська — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15

Молодижна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Нова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 52

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 51, 57, 60, 61, 67

Щаслыва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Кроме того, в селе Новоюриивка энергетики будут производить дополнительные технические работы на сетях. В связи с этим с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся потребители на улицах:

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 82, 83, 85, 86, 94

Пясецького — 2, 16, 26, 39А, 46, 52, 75

Схидна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 72, 74, 76, 80

Шкильна — 62.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Николаевской области: как он отображается в магазинах.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.