Подорожчання проїзду у Вінниці пояснюють насамперед збільшенням вартості пального та інших складових.

Подорожчання проїзду у Вінниці офіційно запровадили із 15 липня 2026 року, пише Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після розгляду звернень перевізників та перевірки наданих ними економічних розрахунків.

Відтепер вартість поїздки на більшості автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі становитиме 30 гривень. Для маршрутів №30А «Центральний автовокзал – с. Щітки», №30Б «Центральний автовокзал – с. Писарівка» та №34А «Вінниця – Гавришівка» затвердили окремий тариф — 35 гривень.

Попередній перегляд вартості відбувався майже чотири роки тому. З червня 2022 року пасажири на більшості напрямків сплачували 15 гривень, а на окремих — 18 гривень. За цей час, пояснюють перевізники, суттєво змінилися витрати на забезпечення щоденної роботи транспорту.

Подорожчання проїзду у Вінниці пояснюють насамперед збільшенням вартості пального, мастильних матеріалів, шин, акумуляторів, запасних деталей, ремонту та технічного обслуговування автобусів. Додатковим чинником стало зростання цін на імпортні комплектуючі, які закуповують за кордоном, що залежить від валютного курсу.

Перед ухваленням рішення профільні підрозділи міської ради проаналізували фінансові документи, подані перевізниками. За результатами перевірки дійшли висновку, що запропоновані тарифи відповідають фактичним витратам, необхідним для надання транспортних послуг.

Як зазначив директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін, під час розгляду питання враховували інтереси як пасажирів, так і підприємств, що забезпечують перевезення. За його словами, головним завданням залишається збереження стабільної роботи маршрутної мережі та недопущення скорочення рейсів через збитковість.

Наразі у Вінницькій громаді функціонує 29 автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі. Щоденно на лінії працюють 206 автобусів, а перевезення забезпечують 74 юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

У міській раді також повідомили, що після введення нових тарифів перевізники повинні гарантувати регулярність рейсів, своєчасне технічне обслуговування рухомого складу та належну якість обслуговування пасажирів. Виконання цих умов контролюватимуть відповідні структурні підрозділи, які реагуватимуть на можливі порушення договірних зобов'язань.

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