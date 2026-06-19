Подорожчання проїзду у Вінниці пояснюють компромісом між бюджетною підтримкою та фінансовою стабільністю перевізника.

Подорожчання проїзду у Вінниці з 1 серпня змінить щоденні витрати пасажирів, оскільки міська влада затверджує новий єдиний тариф для електротранспорту й автобусів, передає Politeka.

Рішення передбачає підняття вартості поїздок до 25 гривень за разовий квиток. Для типового пасажира, який щодня користується трамваєм або тролейбусом у форматі «дім–робота», витрати зростуть удвічі порівняно з нинішнім рівнем.

Житель міста, який регулярно їздить комунальним транспортом п’ять днів на тиждень, нині витрачає близько 24 гривень на добу. Після оновлення тарифної моделі сума підніметься до 50 гривень щодня, а місячний бюджет поїздок сягатиме приблизно 1000–1150 гривень.

У міській раді пояснюють, що чинна ціна — 12 гривень у трамваях і тролейбусах та 15 гривень у муніципальних автобусах — більше не покриває витрати перевізника. Підприємство працює зі значним дефіцитом, який у 2025 році сягнув мінус 88 млн грн, а за перший квартал 2026 року — ще мінус 40 млн грн.

За офіційними розрахунками, нинішні надходження покривають лише 37,5% витрат електротранспорту та 45,4% автобусного напрямку. Через це накопичуються борги за запчастини, енергоносії та обслуговування рухомого складу.

Економічно обґрунтований рівень, який пропонували фахівці транспортної компанії, значно вищий: 34 гривні для трамвая й тролейбуса та 41 гривня для автобуса. Однак у мерії вирішили застосувати «соціально орієнтований» варіант, щоб уникнути різкого навантаження на населення.

Саме подорожчання проїзду у Вінниці пояснюють компромісом між бюджетною підтримкою та фінансовою стабільністю перевізника, який потребує додаткового ресурсу для утримання мережі.

У разі відмови від перегляду тарифу місто ризикує зіткнутися з подальшим накопиченням боргів та зростанням дотацій з бюджету громади. У міськраді вважають, що нова ставка дозволить частково збалансувати витрати без зупинки маршрутів.

Паралельно змінюється й система проїзних. Електронні абонементи подорожчають удвічі: пакет на 130 поїздок коштуватиме 1500 грн для громадян, 750 грн для студентів і 450 грн для учнів.

Також з’явиться варіант на 80 поїздок: 1200 грн, 600 грн і 360 грн відповідно. Безлімітний формат для дорослих встановлять на рівні 2250 грн на місяць.

Окремо зазначається, що власники неперсоналізованих карток сплачуватимуть більше: до 2600 грн за безлімітний доступ у межах 30 днів.

У порівнянні з іншими містами ситуація виглядає по-різному. У Києві з липня діє тариф 30 гривень, у Львові — від 23 до 30 залежно від способу оплати. Харків зберігає безкоштовний проїзд завдяки дотаціям і компенсаціям з бюджету.

У сусідніх обласних центрах також відбуваються зміни: Хмельницький має 9–15 гривень, Одеса — 15 гривень, Кропивницький планує підвищення до 15–23 гривень. У Житомирі діє диференційована система з оплатою від 12 до 20 гривень, а в Черкасах і Чернівцях вартість коливається в межах 13–30 гривень залежно від типу транспорту.

Міська влада Вінниці нагадує, що протягом місяця після оприлюднення проєкту тарифів прийматимуться зауваження та пропозиції. Їх можна надсилати поштою або електронними каналами до профільного департаменту економіки та інвестицій.

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