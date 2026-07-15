Подорожание проезда в Виннице объясняют, прежде всего, увеличением стоимости горючего и других составляющих.

Подорожание проезда в Виннице официально введено с 15 июля 2026 года, пишет Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета после рассмотрения обращений перевозчиков и проверки предоставленных экономическими расчетами.

Теперь стоимость поездки на большинстве автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси будет составлять 30 гривен. Для маршрутов №30А «Центральный автовокзал – с. Щетки», №30Б «Центральный автовокзал – с. Писаревка» и №34А «Винница – Гавришевка» утвердили отдельный тариф – 35 гривен.

Предварительный пересмотр стоимости проходил почти четыре года назад. С июня 2022 пассажиры на большинстве направлений платили 15 гривен, а на отдельных — 18 гривен. За это время, объясняют перевозчики, существенно изменились расходы по обеспечению ежедневной работы транспорта.

Подорожание проезда в Виннице объясняют, прежде всего, увеличением стоимости горючего, смазочных материалов, шин, аккумуляторов, запасных деталей, ремонта и технического обслуживания автобусов. Дополнительным фактором стал рост цен на импортные комплектующие, закупаемые за границей, что зависит от валютного курса.

Перед принятием решения профильные подразделения городского совета проанализировали финансовые документы, представленные перевозчиками. По результатам проверки пришли к выводу, что предлагаемые тарифы соответствуют фактическим расходам, необходимым для предоставления транспортных услуг.

Как отметил директор департамента транспорта и городской мобильности Андрей Сорокин, при рассмотрении вопроса учитывались интересы как пассажиров, так и предприятий, обеспечивающих перевозку. По его словам, главной задачей остается сохранение стабильной работы маршрутной сети и недопущение сокращения рейсов из-за убыточности.

В Винницкой общине функционирует 29 автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси. Ежедневно на линии работают 206 автобусов, а перевозку обеспечивают 74 юридических лица и физических лица-предпринимателя.

В городском совете сообщили, что после введения новых тарифов перевозчики должны гарантировать регулярность рейсов, своевременное техническое обслуживание подвижного состава и надлежащее качество обслуживания пассажиров. Выполнение этих условий будут контролировать соответствующие структурные подразделения, которые будут реагировать на возможные нарушения договорных обязательств.

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