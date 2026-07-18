Подорожчання проїзду у Вінниці офіційно набуло чинності з 15 липня, передає Politeka.

Відтепер пасажири маршрутних таксі сплачують 30 гривень за поїздку на більшості міських напрямків, а до сіл Щітки, Писарівка та Гавришівка — 35 гривень.

Про зміну тарифів повідомили у Вінницькій міській раді. За словами директора департаменту економіки та інвестицій Максима Мартьянова, рішення ухвалили через суттєве зростання витрат перевізників, яке накопичувалося протягом останніх років.

Попередня вартість залишалася незмінною майже чотири роки. За цей час значно подорожчали дизельне пальне, запасні частини, моторні оливи, технічне обслуговування автобусів, а також збільшився рівень мінімальної заробітної плати. Якщо раніше літр дизеля коштував близько 57 гривень, то зараз його ціна становить від 74 до 79 гривень.

Крім цього, на собівартість перевезень вплинули валютні коливання, адже значну частину комплектуючих закуповують за імпортними цінами. Перевізники зазначають, що додатковим викликом залишається нестача водіїв, через що доводиться переглядати рівень оплати праці.

Водночас подорожчання проїзду у Вінниці не повністю покриває реальні витрати транспортних компаній. За словами представників галузі, нові тарифи лише частково компенсують зростання собівартості та дозволять підтримувати стабільну роботу маршрутної мережі.

Наразі у Вінницькій громаді працюють 29 автобусних маршрутів, на які щодня виходять понад 200 транспортних засобів. Саме вони забезпечують значну частину пасажирських перевезень у місті та прилеглих населених пунктах.

Більшість жителів дізналися про зміну вартості заздалегідь. Водії розповідають, що пасажири загалом спокійно сприйняли нові розцінки, хоча визнають, що додаткові витрати будуть відчутними.

Містяни зазначають, що здорожчання транспортних послуг позначиться на сімейних бюджетах, особливо для студентів і тих, хто щодня добирається на роботу з передмістя. Водночас багато хто розуміє, що рішення пов'язане зі зростанням витрат на утримання автобусів та забезпечення регулярних рейсів.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.