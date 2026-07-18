В то же время, подорожание проезда в Виннице не полностью покрывает реальные расходы транспортных компаний.

Подорожание проезда в Виннице официально вступило в силу 15 июля, передает Politeka.

Теперь пассажиры маршрутных такси платят 30 гривен за поездку на большинстве городских направлений, а в сел Щетки, Писаревка и Гавришевка — 35 гривен.

Об изменении тарифов сообщили в Винницком городском совете. По словам директора департамента экономики и инвестиций Максима Мартьянова, решение было принято из-за существенного роста расходов перевозчиков, который накапливался в последние годы.

Предварительная стоимость оставалась неизменной почти четыре года. За это время значительно подорожало дизельное горючее, запасные части, моторные масла, техническое обслуживание автобусов, а также увеличился уровень минимальной заработной платы. Если раньше литр дизеля стоил около 57 гривен, то сейчас цена составляет от 74 до 79 гривен.

Кроме того, на себестоимость перевозок повлияли валютные колебания, ведь значительную часть комплектующих закупают по импортным ценам. Перевозчики отмечают, что дополнительным вызовом остается нехватка водителей, из-за чего приходится пересматривать уровень оплаты труда.

В то же время, подорожание проезда в Виннице не полностью покрывает реальные расходы транспортных компаний. По словам представителей отрасли, новые тарифы частично компенсируют рост себестоимости и позволят поддерживать стабильную работу маршрутной сети.

В Винницкой общине работают 29 автобусных маршрутов, на которые ежедневно выходят более 200 транспортных средств. Именно они обеспечивают большую часть пассажирских перевозок в городе и близлежащих населенных пунктах.

Большинство жителей узнали об изменении стоимости заранее. Водители рассказывают, что пассажиры спокойно восприняли новые расценки, хотя признают, что дополнительные расходы будут ощутимыми.

Горожане отмечают, что удорожание транспортных услуг отразится на семейных бюджетах, особенно для студентов и тех, кто ежедневно добирается на работу из пригорода. В то же время многие понимают, что решение связано с ростом затрат на содержание автобусов и обеспечение регулярных рейсов.

Источник: Суспільне

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