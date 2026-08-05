Пенсіонерам з Миколаївської області треба заяву на доплату можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області можуть отримати громадяни, які мають особливі заслуги перед державою та відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про спеціальну надбавку, яка призначається окремо від основної пенсії та виплачується відповідно до встановленого порядку.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, підстави для призначення такої виплати визначені Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Право на надбавку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, громадяни, нагороджені чотирма або більшою кількістю державних орденів після проголошення незалежності України, а також особи, удостоєні почесних звань «народний» або «заслужений».

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області також передбачені для ветеранів війни, видатних спортсменів, космонавтів, членів льотно-випробувальних екіпажів, лауреатів державних премій, багатодітних матерів, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, а також борців за незалежність України у ХХ столітті, реабілітованих у встановленому законом порядку.

Сума надбавки залежить від категорії отримувача. Вона становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України після індексації, проведеної з 1 березня 2026 року, встановлено окремий розмір виплати — 5 667,51 гривні.

Подати заяву можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, надіслати документи поштою або скористатися електронними сервісами. Якщо пакет документів оформлений належним чином, днем звернення вважається дата його надходження. У разі виявлення неточностей або відсутності окремих документів заявнику надають час для їх доопрацювання без втрати початкової дати подання.

Після зміни розміру прожиткового мінімуму надбавку перераховують автоматично. Законодавство також гарантує підтримку непрацездатним членам сім'ї померлого отримувача: якщо право має один утриманець, йому призначають 70% від належної суми, а за наявності двох або більше таких осіб — 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують перед поданням заяви перевірити повноту пакета документів. Це допоможе скоротити терміни розгляду звернення та уникнути затримок під час призначення передбаченої законодавством надбавки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога надається в Миколаївській області: кому з пенсіонерів доступні щомісячні виплати

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.