Робота для пенсіонерів в Одеській області представлена різними вакансіями.

Робота для пенсіонерів в Одеській області залишається доступною завдяки новим вакансіям, які відкрили роботодавці у сфері торгівлі, логістики та обслуговування, повідомляє Politeka.net.

Кандидатам пропонують різний рівень доходу, офіційне оформлення й можливість працевлаштування без вікових обмежень.

Одну з пропозицій оприлюднив агромагазин в Одесі. Підприємство шукає продавця із зарплатою від 18 до 25 тисяч гривень. До основних завдань входять консультації покупців, контроль наявності продукції, підтримання порядку та відкриття торгової точки відповідно до графіка.

Ще одна вакансія передбачає зайнятість у торговельно-розважальному центрі «Сіті-Центр». Компанія запрошує прибиральників, пропонуючи позмінний графік, місце для відпочинку, душову кімнату, спецодяг і оплату з розрахунку 1100 гривень за зміну.

Робота для пенсіонерів в Одеській області представлена також вакансією комірника-вантажника у великій торговельній мережі. Працівникам обіцяють заробітну плату від 25 до 32 тисяч гривень, офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку, лікарняні та безкоштовне підвезення до місця роботи.

Серед основних обов'язків — завантаження, розвантаження й комплектування замовлень. Роботодавець зазначає, що готовий навчати нових співробітників, які відповідально ставляться до виконання поставлених завдань.

Фахівці зазначають, що ринок праці дедалі частіше відкриває можливості для людей старшого віку, пропонуючи вакансії з різними умовами, графіками та рівнем оплати залежно від професійних навичок.

Перед поданням заявки претендентам рекомендують уважно ознайомитися з вимогами роботодавця та уточнити всі умови майбутнього працевлаштування.

Джерело: work.ua

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