Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують в кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям для переселенців і людей похилого віку, які потребують тимчасового прихистку без орендної плати, повідомляє видання Politeka.net.

Власники помешкань готові приймати мешканців на різний термін залежно від домовленостей. Умови проживання відрізняються, однак усі оголошення передбачають безоплатне розміщення.

Один із варіантів розташований в Одесі на проспекті Князя Володимира Великого. Сім'я пропонує окрему кімнату в трикімнатній квартирі самотній жінці пенсійного віку. Також господарі готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одна пропозиція доступна на вулиці Жуковського. Там можна оселитися в окремій кімнаті двокімнатної квартири. Господиня зазначає, що не потребує постійного догляду, а шукає компаньйонку для спільного проживання та спілкування.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують і в іншій трикімнатній квартирі в Одесі. Власники готові прийняти самотню жінку віком від 60 до 70 років, яка втратила власне помешкання та не має близьких родичів. Для проживання виділяють окрему кімнату з необхідними побутовими умовами.

Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати всі деталі безпосередньо з власниками, зокрема можливий термін перебування та правила проживання. Також варто перевіряти актуальність оголошень, адже перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, а окремі пропозиції швидко знаходять нових мешканців.

Джерело: Допомагай

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