Подорожчання продуктів у Одеській області продовжує впливати на споживчий кошик, хоча темпи зміни вартості окремих товарів залишаються нерівномірними, пише Politeka.net.

За останніми даними, найбільше зросли ціни на вершкове масло, тоді як свинина та молода цибуля продемонстрували значно стриманішу динаміку.

Найпомітніше подорожчало масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 грамів. Станом на 1 серпня його середня вартість становить 126,33 грн, тоді як у липні показник дорівнював 120,67 грн. За місяць приріст склав 12,91 грн. Залежно від торговельної мережі товар коштує від 122 до 133 грн.

Менш відчутні зміни зафіксовано у м'ясному сегменті. Середній показник на свинячі ребра досяг 231,47 грн за кілограм, що лише на 1,83 грн більше, ніж на початку липня. У різних супермаркетах цінники коливаються в межах від 215,90 до 239,50 грн, що свідчить про різну політику формування вартості.

Водночас молода ріпчаста цибуля коштує в середньому 34,05 грн за кілограм. Попри те, що протягом місяця показник збільшився на 3,89 грн, наприкінці липня спостерігалося поступове зниження після короткочасного стрибка. Зараз покупці можуть знайти овоч за ціною від 31,20 до 36,90 грн.

Подорожчання продуктів у Одеській області залишається неоднорідним: окремі категорії демонструють різкі зміни, тоді як інші зберігають відносну стабільність. На формування цін впливають сезонний фактор, логістичні витрати, пропозиція виробників і цінова політика торговельних мереж.

Фахівці радять стежити за акційними пропозиціями та порівнювати вартість у різних магазинах, адже різниця між мережами для окремих позицій може бути досить відчутною.

Джерело: Мінфін

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