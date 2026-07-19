Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може торкнутися саме водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не позначилося на більшості платіжок, які жителі Одеси отримують у липні 2026 року, хоча окремі зміни ще перебувають на стадії розгляду, повідомляє Politeka.net.

Наразі основні платежі для населення залишаються без змін. Водночас місцева влада та профільні підприємства продовжують обговорювати можливість перегляду окремих розцінок.

Вартість вивезення побутових відходів поки що зберігається на попередньому рівні. Для жителів багатоквартирних будинків сума залежить від компанії, яка обслуговує територію, тоді як власники приватних домоволодінь сплачують більше через особливості маршруту збору сміття.

Ціна електроенергії також не змінилася і становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Для споживачів із двозонними лічильниками в нічний період діє знижена ставка — 2,16 гривні, що дозволяє скоротити витрати.

Без змін залишається і вартість природного газу від «Нафтогазу» — 7,96 гривні за кубометр. Окремо мешканці оплачують послугу розподілу.

Вода разом із водовідведенням нині коштує близько 35,16 гривні за кубометр. Крім цього, передбачена абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може торкнутися саме водопостачання. На розгляді перебуває проєкт, який пропонує встановити нову вартість на рівні 93,66 гривні за кубометр із ПДВ.

Необхідність перегляду пояснюють збільшенням витрат на електроенергію, пальне, матеріали, ремонт обладнання та підтримку роботи комунальної інфраструктури. Остаточне рішення щодо нових розцінок поки не ухвалене, тому більшість споживачів і надалі отримують рахунки за чинними тарифами.

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