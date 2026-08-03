Розмір доплати для пенсіонерів у Запоріжжі може становити до 40% прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі можуть оформити громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Така надбавка призначається окремо від основного розміру пенсії та виплачується відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, право на доплату мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, нагороджені чотирма або більше державними орденами після проголошення незалежності України, а також громадяни, удостоєні почесних звань «народний» або «заслужений».

Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі також передбачені для ветеранів війни, відзначених державними нагородами за мужність, видатних спортсменів, космонавтів, членів льотно-випробувальних екіпажів, лауреатів державних премій, багатодітних матерів, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, а також борців за незалежність України у ХХ столітті, реабілітованих відповідно до законодавства.

Розмір надбавки становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України після індексації з 1 березня 2026 року встановлено окрему виплату у розмірі 5 667,51 гривні.

Подати заяву на призначення доплати можна особисто, поштою або через електронні сервіси Пенсійного фонду України. Якщо документи оформлені належним чином, датою звернення вважається день їх надходження. У разі виявлення недоліків заявнику надають можливість їх усунути без втрати права на початкову дату подання.

Після підвищення прожиткового мінімуму розмір надбавки переглядають автоматично. Закон також передбачає виплати непрацездатним членам сім'ї померлого одержувача: один утриманець може отримувати 70% належної суми, а якщо таких осіб двоє або більше — 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують перед поданням заяви перевірити повноту пакета документів. Це допоможе уникнути затримок під час розгляду звернення та прискорить призначення передбаченої законом доплати.

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