Переселенцям дали важливу пораду, як не залишитися без грошової допомоги для ВПО у Харківській області.

У серпні 2026 року для внутрішньо переміщених осіб почали діяти оновлені правила призначення грошової допомоги для ВПО у Харківській області, пише Politeka.net.

Нововведення передбачають посилений контроль за одержувачами коштів, а також обов'язкову перевірку актуальності інформації про кожного отримувача. У разі невідповідності даних або несвоєчасного їх оновлення виплати можуть бути тимчасово призупинені або припинені.

Насамперед зміни стосуються переселенців, у яких відбулися будь-які зміни життєвих обставин. Саме такі громадяни повинні своєчасно повідомити про це уповноважені органи, щоб не втратити право на державну підтримку.

Оновити свої дані необхідно внутрішньо переміщеним особам, які:

змінили адресу фактичного проживання;

мають зміни у складі сім'ї;

вперше оформлюють державну підтримку на дитину;

раніше отримали відмову у призначенні виплат і планують повторно звернутися після підтвердження рівня доходів;

змінили майновий стан та хочуть, щоб рішення про призначення було переглянуте.

Водночас для окремих категорій громадян процедура залишається максимально спрощеною. Автоматично отримуватимуть виплати пенсіонери з невисоким розміром пенсії, люди з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю, а також діти-сироти. Проте навіть у цих випадках необхідно відповідати встановленим державою критеріям для нарахування допомоги.

Крім цього, Міністерство фінансів України проводить перевірку внутрішньо переміщених осіб, які тривалий час перебувають за межами країни. Особливу увагу приділяють випадкам, коли переселенець перебував за кордоном понад 90 днів поспіль. Якщо така інформація підтвердиться, довідку ВПО можуть скасувати, а виплату державної допомоги — припинити.

Щоб уникнути неприємних наслідків і не втратити грошову допомогу для ВПО у Харківській області, переселенцям рекомендують регулярно перевіряти актуальність своїх персональних даних та статусу в інформаційних системах. Зробити це можна дистанційно через електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, де доступні сервіси для подання заяв, оновлення інформації та контролю за нарахуванням соціальних виплат.

Для перевірки статусу виплат необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду;

перейти до розділу «Мої виплати»;

переглянути інформацію про чинність допомоги;

перевірити період, за який уже здійснено нарахування коштів, а також підстави для їх подальшого отримання.

Якщо можливості скористатися електронним сервісом немає, дізнатися інформацію про виплати можна й іншими способами. Зокрема, переселенці можуть звернутися на гарячу лінію Пенсійного фонду України або особисто відвідати найближче територіальне відділення ПФУ за місцем свого фактичного проживання.

Джерело: ГО «ВПО Україна».

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