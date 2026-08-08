Переселенцам дали важный совет, как не остаться без денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области.

В августе 2026 для внутренне перемещенных лиц начали действовать обновленные правила назначения денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Нововведения предполагают усиленный контроль за получателями средств, а также обязательную проверку актуальности информации о каждом получателе. В случае несоответствия данных или несвоевременного их обновления выплаты могут быть временно приостановлены или прекращены.

Прежде всего, изменения касаются переселенцев, в которых произошли любые изменения жизненных обстоятельств. Именно такие граждане должны своевременно сообщить об этом уполномоченным органам, чтобы не потерять право на государственную поддержку.

Обновить свои данные необходимо внутренне перемещенным лицам, которые:

сменили адрес фактического проживания;

имеют изменения в составе семьи;

впервые оформляют государственную поддержку ребенка;

ранее получили отказ в назначении выплат и планируют повторно обратиться после доказательства уровня доходов;

изменили имущественное положение и хотят, чтобы решение о назначение было пересмотрено.

В то же время, для отдельных категорий граждан процедура остается максимально упрощенной. Автоматически будут получать деньги пенсионеры с невысоким размером пенсии, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и дети-сироты. Однако даже в этих случаях необходимо удовлетворять установленным государством критериям для начисления помощи.

Кроме этого, Министерство финансов Украины проводит проверку внутренне перемещенных лиц, длительно находящихся за пределами страны. Особое внимание уделяется случаям, когда переселенец находился за границей более 90 дней подряд. Если такая информация подтвердится, справка ВПЛ может быть отменена, а выплата государственной помощи — прекращена.

Чтобы избежать неприятных последствий и не потерять денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, переселенцам рекомендуют регулярно проверять актуальность своих персональных данных и статуса в информационных системах. Сделать это можно дистанционно через электронный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины, где доступны сервисы для подачи заявлений, обновления информации и контроля над начислением социальных выплат.

Для проверки статуса выплат необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на портале Пенсионного фонда;

перейти в раздел «Мои выплаты»;

пересмотреть информацию о помощи;

проверить период, за который уже произведен начисление средств, а также основания для их дальнейшего получения.

Если возможности воспользоваться электронным сервисом нет, узнать информацию о деньгах можно и другими способами. В частности, переселенцы могут обратиться в горячую линию Пенсионного фонда Украины или лично посетить ближайшее территориальное отделение ПФУ по месту своего фактического проживания.

Источник: ГО «ВПО Україна».

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