Три чайні бесіди Гончарука розвінчують головний міф, який сидить у багатьох наших людей про українську владу - що нагорі сидять люди, які розуміють, що роблять. Ця держава існує тільки з цієї причини. І плівки відмінно показують, що насправді вищі люди в державі самі толком не розуміють, що відбувається. І рішення приймаються з кондачка. На ходу народжуються якісь плани в дусі "давайте почнемо щось будувати". У якій логіці будувати? Вони вже майже півроку рулять Кабміном, а до цього роками там сиділи при Порошенку, але підхід до управління державою в дусі ткни пальцем і придумай, як пояснити косяки. На тлі вчорашнього послання Путіна Федеральним зборам ці чайні бесіди виглядають як партзбори мишей. Мишами вони і є. У всіх сенсах.



Хоче чи не хоче Зеленський, але йому доведеться приймати кадрові рішення. Тому що з таким масштабом мислення і такими підходами ці любителі презентацій доведуть економіку і Україну до цугундера.

Нагадаємо, у мережу злили розмова Гончарука перед зустріччю з Зеленським.

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

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Юрій Романенко, політолог, експерт Українського інституту майбутнього