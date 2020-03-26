Друзі! Терміново! Тільки що Кабмін направив Верховній Раді пропозиції щодо зміни бюджету. Країну і нас з вами пускають під ніж!
- Зменшення доходів бюджету на 115 млрд грн.
- Збільшення витрат на 96 млрд грн.
- Дефіцит збільшується в 4 рази.
- Покриття розриву планується за рахунок внутрішніх позик (124 млрд) і зовнішніх (131 млрд).
- Повністю ліквідуються програми розвитку освіти, регіонального розвитку, підтримки сільського господарства!!!
- Дорожні роботи зменшуються на 8 млрд ( будівництва доріг вже не буде).
- Повна ліквідація фінансування кіно, книги, культури!!!
Тут я зроблю вставку, під час Другої Світової війни англійський міністр оборони запропонував Черчиллю витрати на культуру перенаправити на армію, на що великий Черчіль відповів - а за що ми тоді будемо воювати. На жаль, наших правителів з Черчіллем порівнювати не доводиться.
Продовжу.
- Зменшуються витрати на спорт та людей з інвалідністю!
- Скорочення субсидій на 8 млрд і знищення фінансування Українського культурного фонду!
Особлива ваша увага: ліквідується фінансування місцевих виборів 2020. Тобто їх може і не бути.
Може при падінні рейтингів, під шумок коронавіруса, сьогоднішні керівники вирішили не ганьбитися на виборах.
Роздягнена зірка фільмів "Квартал 95" влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені: "Нічого собі!"
Асмус без білизни показала топ самих спокусливих образів: Харламов після такого посивіє
Відомий астролог розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу: «Ми знаємо, що...»
Глоба назвав знаки Зодіаку, яким не страшний коронавірус: кого хвороба обійде стороною
Я звичайно дуже перепрошую, а як щодо скоротити витрати на:
- офіс Президента;
- Кабмін;
- Верховної Ради;
- офіс Генпрокурора, ДБР, МВС, НАБУ і інші державні органи, які все одно не блищать ефективністю.
Забули ліквідувати ганебні наглядові ради, в яких всякі виродки лещенки отримують по 300 тис на місяць.
А це мільярди!!!
Почніть з себе, нешановні небожителі! Нехай вас маршрутка по кабінетах розвозить! Продайте мерседеси!
Ви знищуєте країну і український народ. Ви страшніше будь-якого коронавіруса. Просто підіть у відставку. Попередній уряд дебило-профанів. А це уряд - похоронна команда.
Йдіть!!!
Юрій Атаманюк, економічний експерт