Друзі! Терміново! Тільки що Кабмін направив Верховній Раді пропозиції щодо зміни бюджету. Країну і нас з вами пускають під ніж!

- Зменшення доходів бюджету на 115 млрд грн.

- Збільшення витрат на 96 млрд грн.

- Дефіцит збільшується в 4 рази.

- Покриття розриву планується за рахунок внутрішніх позик (124 млрд) і зовнішніх (131 млрд).

- Повністю ліквідуються програми розвитку освіти, регіонального розвитку, підтримки сільського господарства!!!

- Дорожні роботи зменшуються на 8 млрд ( будівництва доріг вже не буде).

- Повна ліквідація фінансування кіно, книги, культури!!!

Тут я зроблю вставку, під час Другої Світової війни англійський міністр оборони запропонував Черчиллю витрати на культуру перенаправити на армію, на що великий Черчіль відповів - а за що ми тоді будемо воювати. На жаль, наших правителів з Черчіллем порівнювати не доводиться.



Продовжу.

- Зменшуються витрати на спорт та людей з інвалідністю!

- Скорочення субсидій на 8 млрд і знищення фінансування Українського культурного фонду!

Особлива ваша увага: ліквідується фінансування місцевих виборів 2020. Тобто їх може і не бути.

Може при падінні рейтингів, під шумок коронавіруса, сьогоднішні керівники вирішили не ганьбитися на виборах.

Я звичайно дуже перепрошую, а як щодо скоротити витрати на:

- офіс Президента;

- Кабмін;

- Верховної Ради;

- офіс Генпрокурора, ДБР, МВС, НАБУ і інші державні органи, які все одно не блищать ефективністю.

Забули ліквідувати ганебні наглядові ради, в яких всякі виродки лещенки отримують по 300 тис на місяць.

А це мільярди!!!

Почніть з себе, нешановні небожителі! Нехай вас маршрутка по кабінетах розвозить! Продайте мерседеси!



Ви знищуєте країну і український народ. Ви страшніше будь-якого коронавіруса. Просто підіть у відставку. Попередній уряд дебило-профанів. А це уряд - похоронна команда.

Йдіть!!!

Юрій Атаманюк, економічний експерт