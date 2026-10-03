Грошова допомога в Вінницькій області від УВКБ ООН доступна вразливим внутрішньо переміщеним особам, евакуйованим і тим, хто повернувся додому. Розповідаємо, які суми виплачують у 2026 році та як зареєструватися.

Грошова допомога в Вінницькій області для переселенців продовжує діяти у 2026 році — УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців) оновило правила виплат і суми для різних категорій отримувачів.

У квітні 2026 року УВКБ ООН перейшло від багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Допомогу надають вразливим ВПО, тим, хто повернувся додому, та іншим вразливим категоріям. Центри реєстрації партнерів УВКБ ООН працюють зокрема й у Вінницькій області.

Для евакуйованих діє ГДП 2: 12 300 грн на особу одноразово, строком на 3 місяці. Реєстрація — протягом 45 днів після виїзду з домівки через воєнні ризики. Таку саму суму (12 300 грн) передбачено ГДП 3 для постраждалих від обстрілів, коли різко зросли витрати родини або вона втратила дохід.

Для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців, діє ГДП 4: 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на дитину чи особу з інвалідністю. Допомогу надають тим, хто має право на державну допомогу на проживання, але не може її отримати, — за направленням після оцінки потреб.

Ті, хто повернувся додому протягом останніх 12 місяців і проживає там щонайменше 3 місяці, можуть отримати 3 600 грн на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 грн одним платежем.

Які документи потрібні

Для реєстрації необхідні: податковий номер; паспорт або інший документ, що посвідчує особу; довідка ВПО (за наявності); iBAN гривневого рахунку; свідоцтва про народження дітей; медичний висновок у разі інвалідності.

Як зареєструватися

Відповідні критеріям особи проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН у центрах реєстрації. Домогосподарства можуть подати заявку на онлайн-реєстрацію через документ Google — інформацію про запис розміщено на r2p.org.ua. Для ГДП 4 допомогу призначають лише за направленням.

Деталі про програму та кожен із пріоритетів опубліковано на офіційному сайті УВКБ ООН (help.unhcr.org).

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