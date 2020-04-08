Є у українських політиків така гра - як обдурити лохів. І команда Зеленського добре засвоїла цю гру і активно використовує так само, як старі політики

Таку тенденцію помітив лідер Громадського Руху "Рідна країна" Микола Томенко, передає Знай.

"Історія довкола бюджетного фінансування партії, яке нібито команда Зеленського готова була віддати на охорону здоров’я - на боротьбу з коронавірусом. Класично нагадує "лоховську схему" старих політиків, яку вони так часто критикували", - зазначає Томенко.

Отже, за словами політика, спочатку команда "Рідної країни" зареєструвала петицію, щоб скасувати бюджетне фінансування. І тоді новообраний президент Зеленський підтримав пропозицію скоротити бюджетне фінансування, щоправда наполовину. Таким чином вдалось зекономити у бюджетну казну близько півмільярда щорічно. А мова йде про 5-річне перебування партій у парламенті.

"283 мільйони в бюджеті 2020 року на утримання партій таки збереглося. І от коли настав карантин і всі почали шукати гроші на боротьбу з коронавірусом, знову запропонували відмовитись від фінансування партій", - зазначає Томенко.

Але з’ясувалось, що за законом добровільно можна відмовитись на всі 5 років фінансування, але на такий альтруїзм ніхто не готовий.

Однак у законі такого немає, можна лише на весь термін перебування партії у парламенті. Також Томенко висловив сподівання на те, що Зеленський дотримає слова і внесе зміни в закон, аби спрямувати 283 мільйони у потрібніше русло.

Нагадаємо, Томенко розкрив підлу схему влади з новими штрафами.

Як повідомляла Politeka, Томенко дав Зеленському серйозну пораду ціною в 300 млн: "З радістю підтримають!".

Також Politeka писала, що Томенко різко пройшовся по уряду: «Продали все, а зараз просять про допомогу!»