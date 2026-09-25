Подорожчання продуктів в Дніпрі набирає обертів — ціни на олію та гречку у місцевих супермаркетах знову оновилися. Скільки тепер доведеться платити за базові товари, розібралася Politeka.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує бити по гаманцях: середня ціна на олію та гречку в українських мережах помітно зросла порівняно із серпнем.

За даними фінансового порталу "Мінфін", який щодня моніторить ціни в супермаркетах, олія "Олейна" рафінована 850 мл тепер у середньому коштує 107,30 грн. Найдешевше її можна купити в Novus — за 99,99 грн, тоді як у Megamarket за пляшку просять аж 112,50 грн, а в Auchan — 109,40 грн.

Трохи доступнішою лишається олія "Щедрий Дар" 850 мл: її середня вартість становить 100,66 грн. У Novus вона обходиться в 96,99 грн, у Metro — 99,00 грн, а в Auchan — уже 106,00 грн за пляшку.

Ще відчутніше подорожчала гречка. Кілограм крупи в середньому по мережах коштує 78,95 грн, хоча ще в серпні середньомісячна ціна становила 74,63 грн. Розкид по магазинах значний: у Metro — 69,90 грн, у Novus — 71,99 грн, в Auchan — 74,90 грн, а найдорожча гречка опинилася в Megamarket — 99,00 грн за кілограм.

Що ще подорожчало на полицях

Окрім олії та гречки, зростання цін у вересні зачепило й інші базові продукти — борошно, рис та цукор. Споживачам у Дніпрі радять порівнювати ціни в різних мережах, адже різниця між однією і тією ж позицією може сягати десятків гривень, як у випадку з гречкою в Megamarket та Metro.

Як економити на покупках

Експерти рекомендують стежити за акціями та знижками, які постійно оновлюються в додатках торговельних мереж, а також заздалегідь планувати закупівлю товарів тривалого зберігання. В умовах подорожчання продуктів у Дніпрі вигідніше купувати олію та крупи одразу на кілька тижнів, поки ціни не встигли зрости ще раз.

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