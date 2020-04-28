Тонни українських овочів опинилися на смітниках, а на полицях супермаркетів – дорогий імпорт
Про це розповів лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму відеоблозі.
За словами Білецького, в Україні почала працювати "земельна реформа", через що українські фермери опинилися під загрозою банкрутства.
Це пов'язано з тим, що фермерам нікуди реалізовувати свої продукти, осільки полиці супермаркетів забиті дорогими імпортними овочами та фруктами.
Далі наводимо текст Андрія Білецького без коментарів та будь-яких змін:
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Тонни українських овочів на смітниках, а на полицях супермаркетів – дорогий імпорт. Так почала працювати «земельна реформа».
За два дні протестів аграрії та націоналісти змусили владу відкрити продуктові ринки. Але надалі стараннями «реформаторів» малий і середній український фермер під загрозою банкрутства.
Про це поговорив також з Іваном Старостенком, фермером і керівником херсонського Нацкорпусу. Що робити? Дивіться: