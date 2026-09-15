Гуманітарна допомога для переселенців із Херсонщини залишається стабільним напрямом роботи координаційного центру «Вільні разом» у Черкасах, де системно підтримують людей, які виїхали з окупованих та прифронтових громад Херсонської області.

Упродовж тижня центр охоплював одразу кілька напрямів роботи, і ключовим серед них лишилася гуманітарна допомога: команда продовжила видачу гігієнічних наборів переселенцям, які тимчасово оселилися в Черкасах та сусідніх громадах. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Що отримують переселенці з Херсонщини

Гігієнічні набори — це базовий комплект засобів особистої гігієни, який дає змогу родинам закрити першочергові побутові потреби без додаткових витрат. Окрім видачі наборів, «Вільні разом» працює як координаційний майданчик: сюди можна звернутися по консультацію щодо інших видів підтримки — від оформлення статусу ВПО до соціальних виплат.

Осередок у Черкасах — частина ширшої мережі «Вільні разом», яка діє в різних містах України. Такі центри вже відкривалися, зокрема, в Ужгороді та Житомирі, щоб переселенці з Херсонщини могли отримати підтримку ближче до місця тимчасового проживання.

Гуманітарна допомога ВПО та пенсіонерам

Як отримати допомогу

Аби отримати гуманітарну допомогу, переселенцям із Херсонщини достатньо звернутися безпосередньо до центру «Вільні разом» у Черкасах. Із собою варто мати документи, що підтверджують статус внутрішньо переміщеної особи, — довідку ВПО або паспорт із відміткою про реєстрацію в Херсонській області.

Перед візитом краще заздалегідь уточнити графік видачі та наявність наборів, оскільки допомогу розподіляють у порядку черги в міру надходження гуманітарних вантажів. Конкретні дати та години роботи центру публікують в офіційних каналах Херсонської ОВА, тож стежте за оголошеннями, щоб не пропустити чергову видачу.