Координаційний центр «Вільні разом» у Черкасах продовжує системно підтримувати переселенців із Херсонщини — упродовж тижня там видавали гігієнічні набори та іншу гуманітарну допомогу.

Гуманітарна допомога для переселенців із Херсонщини залишається стабільним напрямом роботи координаційного центру «Вільні разом» у Черкасах, де системно підтримують людей, які виїхали з окупованих та прифронтових громад Херсонської області.

Упродовж тижня центр охоплював одразу кілька напрямів роботи, і ключовим серед них лишилася гуманітарна допомога: команда продовжила видачу гігієнічних наборів переселенцям, які тимчасово оселилися в Черкасах та сусідніх громадах. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Що отримують переселенці з Херсонщини

Гігієнічні набори — це базовий комплект засобів особистої гігієни, який дає змогу родинам закрити першочергові побутові потреби без додаткових витрат. Окрім видачі наборів, «Вільні разом» працює як координаційний майданчик: сюди можна звернутися по консультацію щодо інших видів підтримки — від оформлення статусу ВПО до соціальних виплат.

Осередок у Черкасах — частина ширшої мережі «Вільні разом», яка діє в різних містах України. Такі центри вже відкривалися, зокрема, в Ужгороді та Житомирі, щоб переселенці з Херсонщини могли отримати підтримку ближче до місця тимчасового проживання.

Як отримати допомогу

Аби отримати гуманітарну допомогу, переселенцям із Херсонщини достатньо звернутися безпосередньо до центру «Вільні разом» у Черкасах. Із собою варто мати документи, що підтверджують статус внутрішньо переміщеної особи, — довідку ВПО або паспорт із відміткою про реєстрацію в Херсонській області.

Перед візитом краще заздалегідь уточнити графік видачі та наявність наборів, оскільки допомогу розподіляють у порядку черги в міру надходження гуманітарних вантажів. Конкретні дати та години роботи центру публікують в офіційних каналах Херсонської ОВА, тож стежте за оголошеннями, щоб не пропустити чергову видачу.