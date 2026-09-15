КП «Теплопостачання міста Одеси» оприлюднило обґрунтування нових тарифів на теплову енергію на сезон 2026–2027 років. Востаннє ціни на тепло в місті змінювалися ще до повномасштабної війни.

Поки в Одесі триває розгортання мережі 5G нового покоління, у комунальній сфері міста назріває важлива зміна: КП «Теплопостачання міста Одеси» оприлюднило обґрунтування нових тарифів на теплову енергію для сезону 2026–2027 років.



Про це повідомили в КП "Теплопостачання міста Одеси".

Востаннє тариф на тепло для мешканців Одеси коригували ще до повномасштабної війни: ціни зафіксовані з 24 лютого 2022 року. Тепер, як повідомляє КП «Теплопостачання міста Одеси», підприємство підготувало оновлені розрахунки вартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

У документі йдеться про перегляд тарифів на теплову енергію та послуги з її постачання. Ознайомитися з проєктом нових розрахунків мешканці можуть на офіційному сайті підприємства teplo.od.ua. Водночас самі ціни поки що лишаються на рівні лютого 2022 року — про жодне автоматичне подорожчання не йдеться.

У підприємстві нагадують: під час дії воєнного стану продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на тепло. Він закріплений Законом України №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану». Тож перегляд вартості тепла стане можливим лише після відповідних рішень на державному рівні.

Як подати зауваження до нових тарифів

Мешканці Одеси можуть долучитися до обговорення проєкту. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів із моменту оприлюднення обґрунтування.

Подати їх можна письмово за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 1а, або надіслати електронного листа на office@teplo.od.ua. У темі листа потрібно вказати «Зауваження і пропозиції до тарифів».

Отже, ймовірне підвищення тарифів на тепло в Одесі поки що лишається на стадії проєкту: спершу триває збір зауважень від мешканців, а сам перегляд цін можливий лише після скасування чинного мораторію та затвердження нових розрахунків.

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