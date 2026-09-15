Дефіцит продуктів у Чернігівській області можливий лише за певних умов.

Ситуація з продуктами у Чернігівській області загострилася після атаки дронів: вранці 12 вересня в Ніжині внаслідок влучання двох ударних БпЛА пошкоджено складське приміщення, де зберігалися продукти харчування, а також приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі місцевих мешканців. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки документує поліція Чернігівської області, відомості внесені до ЄРДР за статтею 438 КК України (воєнні злочини).

Після таких атак у мешканців виникає питання, чи загрожує регіону дефіцит продуктів. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запевнив: проблеми дефіциту харчових продуктів наразі немає, виробництва достатньо.

За його словами, дефіцит продуктів у Чернігівській області та інших регіонах можливий лише ситуативно — через проблеми з логістикою. Класичний ланцюг «виробник — великий склад — точка продажу» в багатьох випадках зруйнований, тому бізнес переходить на постачання «з коліс»: менші децентралізовані склади, більше транспорту і водіїв.

Чим Україна забезпечена повністю

Більшість продуктів країна виробляє з надлишком і експортує. Україна на 100% забезпечена борошном: вирощує понад 24 млн тонн пшениці за внутрішнього споживання близько 6 млн тонн. Олії виробляють приблизно вдесятеро більше, ніж споживають. Повністю забезпечені хлібом, макаронами, крупами, цукром, овочами борщового набору, молочною продукцією, яйцями, свининою та курятиною.

Залежність від імпорту мінімальна. Повністю імпортуються лише морська та океанічна риба, екзотичні фрукти (цитрусові, банани), кава й какао-боби. Також імпортують рис і сіль — основні поклади «Артемсолі» опинилися на тимчасово окупованій території.

Окремо міністр прокоментував обмеження торгових мереж на продаж «в одні руки» — по 6 пляшок олії чи 6 кілограмів крупи. Такі заходи він назвав передчасними: продукції фізично вистачає, а обмеження можуть лише підігріти ажіотаж.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Чернігові: у водоканалі розповіли, коли відновлять водопостачання.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога у Чернігівській області: як отримати 3000 гривень по новій програмі виконкому.