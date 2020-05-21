Сьогодні керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін взяв участь у брифінгу оргкомітету всеукраїнського віча «Рік Зеленського – рік реваншу: #СтопРеванш».

Акції по всій країні пройдуть 24 травня, пишуть на сайті Національного Корпусу. В Києві віче відбудеться на Майдані Незалежності. Головна мета – показати владі, що народ України не допустить реваншу Кремля і проросійських сил.

«Вчора Зеленський оптимістично звітував про свій перший рік роботи. Але я хотів би нагадати, чого від нього очікували його виборці, яким він обіцяв нові обличчя, новий рівень життя і найголовніше – закінчення війни. Він дійсно інколи говорить про війну, але вважає, що за це відповідальні українські військові, які мають перестати «постреливать», і вважає вдалими та ефективними зрадницькі розведення військ», – зазначив Максим Жорін.

За його словами, паралельно із провальною політикою на фронті, українському суспільству з різних сторін постійно нав’язують месседжі про необхідність примирення з ворогом, наприклад, у вигляді «Платформи примирення та єдності» Сергія Сивохи чи «консультативної ради» з ОРДЛО, документ про створення якої підписав Андрій Єрмак.

«Через всю цю політику ми сьогодні спостерігаємо, як набирає обертів реванш проросійських сил. Ми знову чуємо риторику про державний переворот під час Майдану, мовний конфлікт і утиски прав «русскоговорящіх», ми знову чуємо про те, що на Сході немає Російської Федерації», – вважає керівник Центрального штабу Нацкорпусу.

На брифінгу під Офісом Президента представники оргкомітету закликали всіх українців приєднатись до акції та вийти на площі своїх міст 24 травня.

Максим Жорін, керівник Центрального штабу Національного Корпусу