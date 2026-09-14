Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 15 по 21 вересня показує стрімке потепління: від +15° у вівторок до +24° у неділю. Синоптики також попереджають про можливі опади на початку тижня.

попередній тижневий прогноз для регіону вже фіксував нестійку погоду, а новий прогноз на тиждень з 15 по 21 вересня показує, що Харківську область чекає стрімке потепління — від +15° на початку тижня до +24° у неділю.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня коливатиметься від +15° до +24°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +10-13°.

У вівторок, 15 вересня, буде хмарно, і синоптики прогнозують можливі опади. Вдень повітря прогріється лише до +15°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12°.

У середу, 16 вересня, хмарність стане мінливою, опадів не очікується. Вдень температура підніметься до +19°, вночі — до +11°.

У четвер, 17 вересня, небо буде малохмарним. Вдень повітря прогріється до +20°, а вночі температура утримається на позначці +13°.

У п’ятницю, 18 вересня, погода залишиться малохмарною, без опадів. Вдень очікується +23°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +10°.

У суботу, 19 вересня, синоптики також обіцяють малохмарну погоду без опадів. Вдень температура утримається на позначці +23°, вночі — +11°.

У неділю, 20 вересня, хмарність буде мінливою, опадів не прогнозують. Саме цього дня очікується пік тепла — вдень повітря прогріється до +24°, а вночі температура опуститься до +12°.

У понеділок, 21 вересня, небо буде хмарним з проясненнями, без опадів. Вдень утримається +24°, вночі — +12°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня, з максимумом лише +15°. Перепад температур за тиждень складе 9°. Опади прогнозують лише у вівторок, 15 вересня, решту днів дощу не очікується.

Через різку зміну температури на початку тижня варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У вівторок краще мати при собі парасольку через можливі опади, а до кінця тижня, коли повітря прогріється до +23-24°, вдень варто планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про воду.

Раніше Politeka повідомляла, погода різко зміниться: синоптики дали прогноз для харківської області на тиждень з 8 по 14 вересня.

Також Politeka повідомляла, прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 вересня у харківській області: синоптики попередили про стрибок температури.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різку зміну температури: прогноз погоди в харківській області з 13 по 19 вересня.