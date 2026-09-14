Як прочистити забиту раковину, коли вода ледь стікає, а зі зливу з'являється неприємний запах? Сантехніки радять не хапатися одразу за агресивну хімію, а почати з простих домашніх методів.

Прочистити злив у раковині можна простими підручними засобами — сантехніки радять не хапатися одразу за агресивну хімію. Забитий злив рідко виникає вчасно: спершу вода лише повільніше стікає, потім з'являється неприємний запах, а згодом у ванній може утворитися застій.

Кілька фахівців із сантехніки розповіли, які домашні методи справді допомагають упоратися із засміченням. Більшість із них радять починати з найпростіших способів і лише після цього переходити до інструментів або спеціальних засобів.

Окріп — перший спосіб, який варто спробувати

Якщо вода погано стікає, насамперед обережно промийте злив гарячою водою. Вона розм'якшує й частково розчиняє жирові відкладення, мило та інший бруд, що накопичився в трубі. Не виливайте весь об'єм одразу — подавайте гарячу воду поступово, невеликими порціями, з короткими паузами.

За потреби процедуру можна повторити. Якщо є підозра, що засмічення пов'язане з жиром, до гарячої води додають трохи засобу для миття посуду.

Сода й оцет — популярний домашній варіант

Ще один поширений спосіб прочистити забиту раковину — харчова сода та білий оцет. Спершу в злив засипають соду, потім додають оцет: суміш активно піниться й розм'якшує забруднення. Через кілька хвилин злив ретельно промивають гарячою водою.

Однак зловживати методом не варто. Тривалий контакт оцту зі старими металевими трубами небажаний, тому залишати суміш усередині надовго фахівці не радять.

Якщо домашні методи не допомогли

У разі щільної пробки знадобиться механічне очищення — вантуз або сантехнічний трос. Вони видаляють забруднення безпосередньо з труби без агресивної хімії. Працюючи з тросом, важливо не застосовувати надмірну силу, особливо якщо труби пластикові, — сильний тиск може їх пошкодити.

Із хімічними засобами теж слід бути обережними: надмірне використання засобів на основі гідроксиду натрію може пошкодити деякі види труб. Перед застосуванням варто ознайомитися з інструкцією та переконатися, що засіб підходить для конкретного типу труб.

Простіше запобігти, ніж усувати

Щоб проблема не повторювалася, сантехніки радять регулярно очищати злив від волосся, мила та іншого сміття. Особливо корисні сіточки-фільтри: вони затримують забруднення ще до того, як воно потрапить у трубу. Періодичне промивання зливу гарячою водою займає мінімум часу, але зменшує ймовірність серйозного засмічення.

Як повідомляє Главред із посиланням на британське видання Express, якщо прості методи не допомагають або вода взагалі перестала стікати, проблема може лежати глибше в системі — тоді безпечніше звернутися до сантехніка.

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