Подорожчання продуктів у Сумській області за останні роки стало найвідчутнішим у сегменті круп, м'яса та молочної продукції. Водночас окремі овочі після торішнього стрибка цін помітно подешевшали.

Тарифи на воду в Сумах зросли до 34,44 грн за кубометр — а слідом за комуналкою дорожчає і продуктовий кошик сум'ян.

Журналісти проаналізували динаміку цін на базові продукти за даними фінансового порталу «Мінфін» і з'ясували, як змінилася вартість гречки, цукру та капусти на Сумщині за останні роки.

Гречка — лідер здорожчання

Крупи за цей період демонстрували різну динаміку, проте саме гречка виявилася найпоказовішою. Ще у травні 2024 року кілограм цієї крупи коштував у середньому 23 гривні, торік ціна піднялася до 35 гривень, а вже цього року вартість сягнула 75 гривень за кілограм.

Тобто за два роки гречка подорожчала більше ніж утричі й стала абсолютним лідером за темпами зростання цін серед базових продуктів. Натомість рис залишився практично стабільним — його середня ціна зросла лише з 50 до 53 гривень за кілограм.

Цукор майже не змінився

На відміну від більшості продуктів, цукор залишився одним із найстабільніших у ціновій політиці. У травні 2024 року кілограм коштував у середньому 29 гривень, у 2025 році він подорожчав на чотири гривні, а вже цього року подешевшав на дві гривні.

Тож нині кілограм цукру на Сумщині в середньому коштує близько 31 гривні — без різких стрибків, на відміну від м'яса, молочки чи круп.

Капуста подешевшала

Овочі продемонстрували наймінливішу динаміку, і їхня вартість значною мірою залежить від урожайності та погодних умов. У 2025 році капуста різко подорожчала, однак уже цього року ситуація змінилася кардинально.

Якщо торік капусту продавали по 60 гривень за кілограм, то цьогоріч її вартість знизилася до 29 гривень за кілограм. Тож саме сезонні овочі частково компенсують загальне зростання продуктового кошика.

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