Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 15 по 21 вересня обіцяє стабільно теплі дні без опадів: максимум удень підніметься до +23° у неділю, 20 вересня, а мінімальна денна позначка складе +21° у середу, 16 вересня.

Попередній тижневий прогноз погоди для Одещини вже дивував мешканців регіону несподіваними змінами температури, а тепер синоптики Гідрометцентру підготували новий розклад — з 15 по 21 вересня в Одеській області встановиться стабільна тепла погода без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься в межах +21°...+23°, а вночі — від +14° до +18°.

У вівторок, 15 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, вночі термометри покажуть +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 16 вересня, стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +21° — це найнижчий показник за тиждень, вночі — +15°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У четвер, 17 вересня, температура вдень утримається на рівні +22°, вночі підвищиться до +16°. Небо малохмарне, дощу не передбачається.

У п'ятницю, 18 вересня, вдень також очікується +22°, вночі — +16°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 19 вересня, денна температура залишиться на позначці +22°, а нічна підійметься до +18° — найтепліша ніч тижня. Небо малохмарне, опадів не буде.

У неділю, 20 вересня, повітря прогріється до +23° — це максимум тижня, вночі очікується +17°. Хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 21 вересня, температура вдень утримається на тому ж рівні +23°, вночі — +17°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, коли повітря прогріється до +23°, а найпрохолоднішим — середа, 16 вересня, з денною позначкою +21°. Перепад температур за тиждень становить лише 2°, тож погода залишатиметься стабільною, а опадів синоптики не прогнозують упродовж усього періоду.

За такої стабільної та комфортної погоди одесити можуть планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі в будь-який час дня. Проте вранці та вночі варто одягатися трохи тепліше, особливо це стосується дітей та людей похилого віку, оскільки нічна температура опускається до +14°...+18°.

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