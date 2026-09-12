Грошова допомога в Дніпропетровській області: мешканці громад, які постраждали від війни, можуть безкоштовно отримати правничу підтримку, щоб оформити компенсації за зруйноване житло, соціальні виплати та інші належні їм гроші.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області — саме за цим найчастіше звертаються люди, які постраждали від війни. Асоціація правників України за підтримки International Rescue Committee (IRC) безкоштовно допомагає переселенцям і мешканцям прифронтових та деокупованих територій оформити все, що їм належить за законом.

Звернутися по правничу допомогу можна одразу в кількох ситуаціях. Якщо житло зруйноване або пошкоджене — юристи допоможуть зафіксувати ушкодження, підтвердити право власності, внести дані до реєстрів та оформити компенсацію за програмою «єВідновлення». Якщо близька людина зникла, загинула або з нею втрачено зв'язок — фахівці встановлять юридичні факти й допоможуть оформити соціальні виплати.

Грошова допомога в Дніпропетровській області доступна й тим, у кого виникли проблеми зі статусом ВПО чи соціальними виплатами: юристи оформлюють або поновлюють статус, оскаржують відмови, допомагають із питаннями пенсій. Якщо від війни постраждала дитина, а також постали сімейні чи опікунські питання — допоможуть оформити відповідний статус і захистити права дитини. Як повідомляється на офіційному сайті Токмаківської громади, допомога охоплює консультацію юриста, підготовку документів і супровід адвоката в державних органах або суді.

У межах проєкту можуть покрити й супутні витрати: судовий збір, виготовлення технічної документації, отримання експертних висновків і довідок. Тобто людина не платить за те, без чого неможливо оформити належні їй гроші.

Важлива деталь — звертатися варто не відкладаючи. Проєкт бере звернення в роботу до середини вересня, тож часу на роздуми обмаль.

Як отримати безкоштовну правничу допомогу

Допомога передбачає кілька кроків: спершу юрист безкоштовно консультує й аналізує ситуацію, потім допомагає зібрати та підготувати необхідні документи, а за потреби — представляє інтереси людини в державних органах або суді. Звертатися можуть ВПО та мешканці прифронтових і деокупованих територій, чиє житло пошкоджене, хто втратив близьких або має труднощі зі статусом і виплатами.

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