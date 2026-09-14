Доплати для пенсіонерів у Харківській області, які мають особливі заслуги перед Україною, з 1 січня 2026 року перерахували автоматично. Надбавку до пенсії нараховують у відсотках від прожиткового мінімуму — 2595 гривень, а найбільший розмір становить 1038 гривень.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області за особливі заслуги перед Україною виплачують у вигляді надбавки до основної пенсії. Як пояснює Пенсійний фонд, її встановлюють за визначний геройський вчинок або визначне трудове досягнення — незалежно від виду вже призначеної пенсії.

Право на таку доплату за Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» мають сім категорій громадян. Серед них — Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи з чотирма і більше орденами України та почесним званням «народний»; ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність; видатні спортсмени — переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, чемпіони й рекордсмени світу та Європи.

Надбавку також нараховують космонавтам, які здійснили політ у космос, і членам льотно-випробувальних екіпажів; особам із почесним званням «заслужений», державною премією або одним з орденів України; матерям, які народили п'ять і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку; а також борцям за незалежність України у XX столітті та реабілітованим жертвам репресій.

Який розмір надбавки у 2026 році

Розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — у 2026 році це 2595 гривень. Найбільша надбавка становить 40%, тобто 1038 гривень: її отримують Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні та матері десятьох і більше дітей. Матерям дев'яти дітей встановлено 39% — 1012,05 гривні, а особам із чотирма і більше орденами України та матерям восьми дітей — 38%.

З 1 січня 2026 року Пенсійний фонд перерахував такі виплати автоматично, тому подавати жодних заяв тим, хто вже отримує надбавку, не потрібно.

Як оформити доплату

Тим, хто лише набув право на надбавку, варто звернутися до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання. До заяви додають документи, які підтверджують статус або нагороди, — після їх перевірки доплату призначать.

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