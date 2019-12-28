Стало відомо рішення Національного банку України щодо курсу валют у першому місяці 2020 року

Про це пише телеграм-канал «Легітимний» з посиланням на джерело в НБУ

Наголошується, що в січні курс хочуть закріпити в діапазоні 24.5 гривень, який влаштовує всіх гравців.

Останні тижні курс спеціально занижували, всі експерти в один голос сурмили, що зараз нічого не загрожує курсом гривні, максимум вона буде торгуватися в діапазоні 23.4-23.5 до кінця року, але щось пішло не так і курс гривні за два дня просів на 0.55 гривні. Такий різкий обвал після стабільного зміцнення, спровокував паніку серед валютників. Сьогодні вдень продаж готівкового долара в обмінниках була обмежена або завищена і стартувала від 24 гривень за 1 долар, подекуди доходила до 24.5.

Як пояснює експерт - це перший дзвіночок «непередбачуваності» нашої економіки. Ігри з сильним штучним зміцненням гривні можуть зіграти поганий жарт в цілому для країни.

Раніше ми повідомляли, що курс валют після Нового року різко зміниться.

Експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів.

Так, на думку деяких фахівців, долар в 2020 році буде коштувати 20 - 22 гривні. У Мінфіні ж заклали прогнозований курс долара на позначці 24,8-27 грн.

Попередній прогноз Мінфіну був на рівні 28,2 грн.

Відзначимо, зокрема аналітик Максим Пархоменко вважає, що гривня здійснить переможну ходу в наступаючому році і досягне 22 гривень за один долар.

За словами аналітика Вадима Иосуба, якщо НБУ повернеться до старих практик, втрутившись у курсоутворення, то може статися криза.

Інші фахівці впевнені, що долар може досягти позначки 2015 року, коли іноземна валюта торгувалася на рівні 20-21 грн/долар США.

Нагадаємо, долар рекордно впав, але ціни в магазинах продовжують кусатися.

А ще Politeka писала, що долар і євро летять на дно, НБУ змінив курс валют.

Також Politeka повідомляла, що курс долара в 2020 році впаде.