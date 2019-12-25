Украинцев предупредили о резком взлете курса доллара
Об этом в эфире телеканала 24 заявил эксперт и главный редактро издания "Бизнес.Цензор" Сергей Головнев, передает Politeka.net.
По его словам, уже после Нового года курс доллара может взлететь до отметки в 27 грн/$.
"Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – озвучил эксперт свой прогноз в эфире украинского телеканала.
Главное за ночь: отключение ТВ в Украине, сюрприз от доллара и мощная пощечина Путину
Больная раком Заворотнюк растрогала до слез новым фото: "улыбается с Дедом Морозом"
Королева окончательно потеряла стыд и потрясла своими дыньками на камеру: "Какой ужас!"
Пугачевой нашли молодую замену, терпение лопнуло: названо имя преемницы
Головнев также заявил, что курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.
"Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год", - резюмировал главный редактор издания в эфире телеканала.
Ранее мы уже предупреждали о том, что курс доллара после Нового года может неожиданно рухнуть. На сегодняшний день аналитики не сходятся во мнении относительно будущего гривны. Кто-то утверждает, что она продолжит укрепляться, а другие прогнозируют рост доллара на рынке.
Спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, поэтому, как прогнозирует аналитик Андрей Шевчишин, в ближайшие дни курс доллара поднимется до 23,4-23,5 грн/$.
Не стоит забывать, что курс доллара в Украине может взлететь вверх после того, как западные инвесторы захотят получить проценты с проданных облигаций внутренного госдолга.
И политолог Юрий Романенко недавно раскритиковал НБУ за нелепую валютную политику, которая может серьезно ударить по украинской экономике.
По его словам, резкое падение курса доллара в Украине стало реальной угрозой для национальной экономики.
Государственный бюджет не получил десятки миллиардов поступлений из-за этого, а Украина все больше попадает в спираль ОВГЗ. Это чревато падением курса гривны в будущем, которое неизбежно.
Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.
Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.
Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.