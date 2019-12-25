Украинцев предупредили о резком взлете курса доллара

Об этом в эфире телеканала 24 заявил эксперт и главный редактро издания "Бизнес.Цензор" Сергей Головнев, передает Politeka.net.

По его словам, уже после Нового года курс доллара может взлететь до отметки в 27 грн/$.

"Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – озвучил эксперт свой прогноз в эфире украинского телеканала.

Головнев также заявил, что курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.

"Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год", - резюмировал главный редактор издания в эфире телеканала.

Ранее мы уже предупреждали о том, что курс доллара после Нового года может неожиданно рухнуть. На сегодняшний день аналитики не сходятся во мнении относительно будущего гривны. Кто-то утверждает, что она продолжит укрепляться, а другие прогнозируют рост доллара на рынке.

Спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, поэтому, как прогнозирует аналитик Андрей Шевчишин, в ближайшие дни курс доллара поднимется до 23,4-23,5 грн/$.

Не стоит забывать, что курс доллара в Украине может взлететь вверх после того, как западные инвесторы захотят получить проценты с проданных облигаций внутренного госдолга.

И политолог Юрий Романенко недавно раскритиковал НБУ за нелепую валютную политику, которая может серьезно ударить по украинской экономике.

По его словам, резкое падение курса доллара в Украине стало реальной угрозой для национальной экономики.

Государственный бюджет не получил десятки миллиардов поступлений из-за этого, а Украина все больше попадает в спираль ОВГЗ. Это чревато падением курса гривны в будущем, которое неизбежно.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.