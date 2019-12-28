Стало известно решение Национального банка Украины относительно курса валют в первом месяце 2020 года

Об этом пишет телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источник в НБУ

Отмечается, что в январе курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен, который устраивает всех игроков.

Последние недели курс специально занижали, все эксперты в один голос трубили, что сейчас ничего не угрожает курсу гривны, максимум она будет торговаться в диапазоне 23.4-23.5 до конца года, но что-то пошло не так и курс гривны за два дня просел на 0.55 гривны. Такой резкий обвал после стабильного укрепления, спровоцировал панику среди валютчиков. Днем сегодня продажа наличного доллара в обменниках была ограничена или завышена и стартовала от 24 гривен за 1 доллар, кое-где доходила до 24.5.

Как поясняет эксперт - это первый звоночек «непредсказуемости» нашей экономики. Игры с сильным искусственным укреплением гривны могут сыграть плохую шутку в целом для страны.

Ранее мы сообщали, что курс валют после Нового года резко изменится.

Эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов.

Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.

Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.

Отметим, в частности аналитик Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.

По словам аналитика Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.

Другие специалисты уверены, что доллар может достичь отметки 2015 года, когда иностранная валюта торговалась на уровне 20-21 грн/доллар США.

Напомним, доллар рекордно обвалился, но цены в магазинах продолжают кусаться.

А еще Politeka писала, что доллар и евро летят на дно, НБУ изменил курс валют.

Также Politeka сообщала, что курс доллара в 2020 году рухнет.