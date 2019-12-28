Курс валют в Украине 28 декабря готовит настоящую революцию, ведь доллар и евро сделают резкий разворот

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, курс евро неожиданно поползет вверх. Вместо вчерашних 25,80 грн за банкноту, сегодня валюта будет торговаться по курсу 26,42 за одно евро.

Похожая ситуация будет и с курсом доллара. Если вчера за него просили 23,29 грн, то сегодня будет уже 23,68 грн.

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Эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов.

Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.

Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.

Отметим, в частности аналитик Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.

По словам аналитика Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.

Другие специалисты уверены, что доллар может достичь отметки 2015 года, когда иностранная валюта торговалась на уровне 20-21 грн/доллар США.

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