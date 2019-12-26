Курс валют в Украине 26 декабря продолжит радовать граждан, ведь гривна потихоньку будет «откусывать» части у доллара и евро
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
Так, доллар по отношению к гривне потеряет сразу 2 копейки и будет торговаться в районе 23,35 за банкноту. Тем самым, он побьет рекорд по себестоимости. В последний раз подобные цифры в обменниках были в январе 2016 года, когда за доллар нужно было отдать 23,26 грн.
Похожая ситуация будет и с курсом евро. Банкноты потеряют копейку (25,76 грн за одно евро).
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Как сообщалось ранее, украинцев предупредили о резком взлете курса доллара. Об этом в эфире телеканала 24 заявил эксперт и главный редактро издания "Бизнес.Цензор" Сергей Головнев.
По его словам, уже после Нового года курс доллара может взлететь до отметки в 27 грн/$.
"Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – озвучил эксперт свой прогноз в эфире украинского телеканала.
Головнев также заявил, что курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.
"Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год", - резюмировал главный редактор издания в эфире телеканала.
Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.
Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.
Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.