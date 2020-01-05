Курс валют в Україні 5 січня буде виглядати дивно, оскільки долар і євро різко припинять падіння

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі НБУ.

Українцям 100 доларів сьогодні обійдуться в 2368,6 гривень.

Схожою ситуація буде і з курсом євро. За 100 євро в обмінниках будуть просити 2642,2 грн.

Як повідомлялося раніше, середній курс долара в Україні у 2020 році буде 25 грн/$. Такий прогноз озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.



Експерт стверджує, що зміцнення курсу в 2020 році буде більш значним, ніж передбачається на даний момент.

"У цілому, курс буде залежати від припливу валюти по фінансовому рахунку. Зокрема, всіх хвилює питання, як вплине на ринок очікуване ослаблення інтересу нерезидентів до ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики). Зрозуміло, що по мірі зниження ставок на ОВДП, приплив валюти, пов'язаний з купівлею гривні для подальшого придбання ОВДП буде знижуватися, тому можна припускати, що ревальваційний тиск буде знижуватися", – вважає аналітик.

Також вона не виключила, що настрої на ринку можуть різко зміниться і долар піде вгору.

Раніше світові аналітики заявляли, що за 2019 рік гривня зміцнилася по відношенню до долара на 16,5%, встановивши світовий рекорд.

Але це сильно вдарило по державному бюджету, оскільки країна почала втрачати дохід від експорту.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.