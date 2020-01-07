Курс валют в Україні 7 січня готує несподіваний, адже долар і євро тимчасово застигнуть на місці

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Національного банку України.

Так, 100 доларів в обмінниках буде коштувати 2368,62 гривні. А 100 євро обійдуться в 2642,2 гривні.

Проте вже в четвер, 8 січня, валюта продовжить падіння. 100 доларів обійдуться в 2367,85 гривень. А 100 євро будуть торгуватися за 2639,32 гривні.

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Середній курс долара в Україні у 2020 році буде 25 грн/$. Такий прогноз озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Експерт стверджує, що зміцнення курсу в 2020 році буде більш значним, ніж передбачається на даний момент.

"загалом, курс буде залежати від припливу валюти по фінансовому рахунку. Зокрема, всіх хвилює питання, як вплине на ринок очікуване ослаблення інтересу нерезидентів до ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики). Зрозуміло, що по мірі зниження ставок на ОВДП, приплив валюти, пов'язаний з купівлею гривні для подальшого придбання ОВДП буде знижуватися, тому можна припускати, що ревальваційний тиск буде знижуватися", – вважає аналітик.

Повідомлялося, що експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів.

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