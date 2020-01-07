В Україні почали діяти нові тарифи

Так, українцям доведеться платити страхову ціну (близько 7-8 грн за кубометр залежно від регіону) за одним тарифом, і з другого – ринкову вартість газу, починаючи з 1 січня 2020 року.

Ціни будуть змінюватися в залежності від регіонів. Найбільше платять мешканці Миколаєва, Рівного та Вінниці, найменше – населення Кременчука та Києва.

Орієнтовно, середньостатистична сім'я за новими тарифами з урахуванням ціни в 8 грн/куб заплатить:

За плиту типова сім'я заплатить:

Було: 68,3 грн (в 2019-му)

Буде: 79,2 грн (2020 м)

За плиту і підігрів води газом:

Було: 217,3 грн (в 2019-му)

Буде: 252 грн (2020 м).

Важливо відзначити, що Єдиний страховий тариф буде діяти до кінця зими. НАК Нафтогаз заявив, що оптова ціна на газ для населення буде значно нижче, ніж в минулому році.

"З 1 січня 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), складе 5500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки українці будуть платити за газ після 1 січня 2020 року. Як відомо, після Нового року в Україні почали діяти нові ціни на газ для населення: гарантована і ринкова.

Згідно з попередніми домовленостями з МВФ, тепер простим українцям потрібно платити за газ за ринковими цінами. Але для захисту населення Кабінет міністрів затвердив "страхову" ціну, яка буде заморожена на час опалювального сезону. Вже з 1 січня 2020 року у побутових споживачів буде два варіанти оплати за газ для дому: або за гарантованою (яка буде діяти до кінця кварталу), або за ринковою цінами.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

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