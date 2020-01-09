Курс долара в Україні може змінитися вже до середини січня

Про це заявив аналітик Вадим Иосуб, передає «Оглядач».

Він зазначає, що разом зі святами закінчився й ажіотажний попит на валюту, тому курс може знизитися з 23,8 до 23,5 грн/$.

При цьому, на найближчий тиждень, за словами аналітика очікується зовсім незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися з 23,5/23,8 грн.

З 2 січня офіційний курс долара знизився з 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", зросли за цей же час з 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

На міжбанку курс стабілізувався близько рівнів, досягнутих напередодні Нового року. Готівковий ринок у передноворічні дні відчув спекулятивний набіг. Після свят ажіотаж спав, слідом за ним стали зменшуватися як курси, так і різко расширившаяся напередодні різниця між купівлею і продажем.

Відзначимо, після рекордного зростання перед Новим роком, 9 січня гривня несподівано почала падати.

Раніше ми писали про те, що курс долара в сьогоднішніх реаліях неможливо зафіксувати на одному рівні, про це глава Мінекономіки Тимофій Милованов написав у своєму Facebook.

зокрема, міністр нагадав, що якщо в Україні курс долара падає на дно, то від цього програють бізнес і держбюджет, які несуть великі втрати.

А якщо національна валюта падає, то в мінусі виявляються звичайні споживачі.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад, в 1998, 2008 або 2014 роках", – підкреслив Милованов.

Він також додав, що НБУ може згладити коливання на валютному ринку, але вручну стримувати курс долара ніхто не має наміру.

Підсумовуючи, Тимофій Милованов також спрогнозував зміцнення гривні по відношенню до долара. Але ситуація все одно буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

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