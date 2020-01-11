Через реалізацію пенсійної реформи в ПФУ вирішили нагадати українцям актуальні умови виходу на заслужений відпочинок

Про це інформує прес-служба ПФУ, передає Politeka.net.

У відомстві нагадали, що право на заслужений відпочинок мають ті українці, які досягли необхідного віку і мають за плечима необхідну кількість страхового стажу.

«Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років і жінками 59 років (з 1 квітня 2020 року — 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і в 2028 році необхідний страховий стаж складе 35 років», — підкреслили в прес-службі.

У фонді також нагадали українцям, що через проведення пенсійної рефоры кількість необхідного для виходу на пенсію стажу з кожним роком зростає.

Якщо в українця після досягнення зазначеного пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, то він зможе вийти на заслужений відпочинок по віком трохи пізніше — після досягнення 63 або 65 років.

«А у разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 і 63 років, пенсію можна отримати після 65 років. Але для цього потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу. Якщо людина буде продовжувати офіційно працювати і отримає необхідний страховий стаж, то пенсія може бути призначена відразу після його придбання», резюмували в ПФУ.

Раніше ми повідомляли про те, що в оточенні президента проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - додала соратниця президента.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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