Стало відомо, на які виплати можуть розраховувати українки в 2020 році

Про це пише Знай.

Як відомо, у держбюджеті на 2020 рік передбачено підвищення соцвиплат для дітей. Показники будуть збільшуватися протягом року.

Згідно із законодавством, право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2020 році має кожна вагітна жінка, у тому числі й неповнолітня.

Що стосується відпустки через вагітність, то вона становить 126 днів: з них 70 календарних днів до пологів і 56 після.

Таким чином, українки можуть розраховувати на допомогу по вагітності та пологах в 2020 році в такому обсязі:

за 126 днів відпустки: з 1 січня — 2207 грн., з 1 липня 2307 грн., з 1 грудня — 2383 грн;

за 140 днів відпустки : з 1 січня — 2452 грн., з 1 липня 2563 грн., з 1 грудня — 2648 грн;

за 180 днів відпустки: з 1 січня — 3153 грн., з 1 липня 3295 грн., з 1 грудня — 3405 грн.

Що стосується розміру виплат з тимчасової непрацездатності, то він залежить, в першу чергу, від загальної кількості страхового стажу:

50% середньої зарплати – при страховому стажі до 3 років;

60% середньої зарплати – при страховому стажі 3-5 років;

70% середньої зарплати – при страховому стажі 5-8 років;

100% середньої зарплати отримають ті, у кого страховий стаж більше 8 років.

У законодавстві також прописано, що право на декретні виплати передбачені і безробітним українкам.

Але новим законом "Про висновки і пропозиції до Закону України про Державний бюджет на 2020 рік" передбачено підвищення розміру дитячої допомоги в поточному році:

при першому дитині — 100 000 гривень (відразу виплачується 25 000 грн., потім по 2083 грн. щомісячно);

при народженні другої — 200 000 гривень (відразу виплачується 50 000 грн., потім по 4166 грн. щомісячно);

при народженні третьої — 400 000 гривень (відразу виплачується 100 000 грн., потім по 8333 грн. щомісячно).

Варто зазначити, що ми також розповідали про посилення аліментів в Україні. Згідно з даними, з 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років становить 1779 гривень.

Що стосується дітей від 6 до 18 років, то для них передбачено допомога в розмірі 2218 гривень. На тлі підвищення розміру прожиткового мінімуму суттєво зросли і аліменти. У Міністерстві підкреслили, що мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становитиме майже 890 гривень, а від 6 до 18 років - 1109 гривень.

Також не варто забувати, що українцям, які не платять більше 4 місяців аліменти, загрожують суворі санкції. Їм можуть заборонити виїжджати за межі України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та займати керівні посади.

Як повідомляла Politeka, у Києві знайшли цікавий спосіб стягувати борги неплатників аліментів.

Ще ми писали, що полювання на аліментників почалася — українців заставыт платити сотні тисяч.

Також politeka повідомляла, українцям розповіли, чого чекати від соцвиплат.