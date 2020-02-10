Для покупки потрібно звернутися до податкового органу за місцем проживання

Українці зможуть придбати необхідну кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок

Про це пише Апостроф.

Починаючи з 2018 року, українцям щорічно підвищують необхідний страховий стаж для виходу на пенсію.

Зараз майбутнім пенсіонерам необхідно мати 27 років стажу, але кінцевою метою буде 35 років. У ПФУ підкреслили, що до 2028 року близько половини пенсіонерів не матимуть необхідного стажу роботи.

Тому законодавством передбачена можлива покупка відсутнього для виходу на пенсію стажу.

Вартість покупки стажу буде розрахована за формулою, яка враховує розмір ЄСВ (1039 гривень у 2020 році): Стаж = ЄСВ * Коефіцієнт * Кількість місяців.

Розмір коефіцієнта залежить від кількості років: для одного року – 2, для двох – 1.8, для трьох – 1.6, для чотирьох – 1.4 і для п'яти – 1.2. Наприклад, купівля 1 року стажу буде коштувати: ЄСВ (1039) * Коефіцієнт (2) * Кількість місяців (12) = 24 936 гривень.

За цією ж формулою можна розрахувати покупку 1-5 років стажу: 1 рік – 24 936 гривень; 2 року – 44 885 гривень; 3 роки – 59 847 гривень; 4 року – 69 820 гривень; 5 років – 74 808 гривень.

Але в ПФУ попереджають, що ці розцінки будуть актуальні лише до 1 липня 2020 року, оскільки буде збільшено розмір ЄСВ, мінімальної зарплати.

Крім цього, українці можуть придбати страховий стаж в розстрочку. Така покупка обійдеться набагато менше потенційним пенсіонерам, оскільки з формули випадає коефіцієнт.

У разі розстрочення, 1 рік обійдеться майже в 12 500 гривень незалежно від кількості докупленных років. Однак, пенсію держава не буде виплачувати до тих пір, поки не буде виплачена вся сума за стаж.

Раніше ми розповідали про те, що на Україну чекає катастрофа з пенсіями. Так як з кожним роком в Україні кількість пенсіонерів збільшується, то з часом брак робочих рук буде зростати.

Це пов'язано з тим, що людей, які народилися в 90-х і 2000-х роках в півтора рази менше, ніж людей старшого покоління, Це означає у майбутньому країну чекає катастрофічна ситуація з пенсіями.

Таким чином, до 2050 року українців стане менше на 28%, а частка українців старше 60 становитиме 32%. Все це несе в собі серйозні виклики для ринку праці, пенсійної системи, медицини та інфраструктури.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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