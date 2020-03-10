Стало відомо, чим може обернутися для країни ситуація з МВФ

Курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках

Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський в коментарі на каналі 112.

За його словами, відкладений питання про новий кредит Міжнародного валютного фонду не є критичним для України. Насправді значення має зовсім інший фактор.

"Це – вдруге. Первинно – яка буде економічна програма у влади і у нового уряду. Ми будемо розвивати промисловість або будемо і далі жити від кредиту до кредиту та обслуговувати інтереси кредиторів?", - підкреслив він.

При цьому економіст нагадав, що боргове навантаження на держбюджет України досягає 35%.

"Нам потрібно говорити з кредиторами про реструктуризацію. Якщо брати кредит від МВФ, там з'являються зобов'язання, а вони як раз стримують економічне зростання і ліквідують соціальну політику, ставлять хрест на промисловій політиці", - стверджує співрозмовник.

Він звернув увагу на те, що активна промислова політика передбачає запуск-експортно-кредитного агентства, стимулювання експорту податковими пільгами, створення індустріальних парків та протекціонізм.

"Всі успішні країни світу це застосовують. Україна нічого не робить для захисту власного виробника", - зазначив експерт.

У той же час він вважає, що риторика перших заяв членів нового Кабінету міністрів свідчить про те, що ніяких змін в економічній політиці не відбудеться.

Економіст підкреслив, що зараз гривню штучно стримують. Однак девальвація, за його словами, необхідна.

"Потрібна плавна девальвація гривні в будь-якому випадку. У нас штучно завищений курс. Але Нацбанк продає більше валюти, ніж купує і не дає гривні девальвувати. Рівноважний стан (гривні, - ред.) – це близько 26-27 гривень за долар. Необхідно проводити політику плавної девальвації. Але Нацбанк у нас як би незалежним, але залежить він від МВФ і діє в інтересах міжнародних кредиторів-спекулянтів", - зазначив експерт.

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