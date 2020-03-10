Стало известно, чем может обернуться для страны ситуация с МВФ

Курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках

Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии на канале 112 Украина.

По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины. В действительности значение имеет совершенно другой фактор.

"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он.

При этом экономист напомнил, что долговая нагрузка на госбюджет Украины достигает 35%.

"Нам нужно говорить с кредиторами о реструктуризации. Если брать кредит от МВФ, там появляются обязательства, а они как раз сдерживают экономический рост и ликвидируют социальную политику, ставят крест на промышленной политике", - утверждает собеседник.

Он обратил внимание на то, что активная промышленная политика предусматривает запуск-экспортно-кредитного агентства, стимулирование экспорта налоговыми льготами, создание индустриальных парков и протекционизм.

"Все успешные страны мира это применяют. Украина ничего не делает для защиты собственного производителя", - отметил эксперт.

В то же время он считает, что риторика первых заявлений членов нового Кабинета министров свидетельствует о том, что никаких изменений в экономической политике не произойдет.

Экономист подчеркнул, что сейчас гривну сдерживают искусственно. Однако девальвация, по его словам, необходима.

"Нужна плавная девальвация гривны в любом случае. У нас искусственно завышенный курс. Но Нацбанк продает больше валюты, чем покупает и не дает гривне девальвировать. Равновесное состояние (гривны, - ред.) – это порядка 26-27 гривен за доллар. Необходимо проводить политику плавной девальвации. Но Нацбанк у нас как бы независим, но зависит он от МВФ и действует в интересах международных кредиторов-спекулянтов", - отметил эксперт.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

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