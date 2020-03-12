Для стримування падіння гривні НБУ продає банкам мільйони доларів

Так, у четвер, 11 березня на відкритті міжбанку курс гривні до долара встановився в районі 25,37 – 25,41. Проте, котирування долара потім різко підскочили і до кінця активної частини сесії завмерли на позначці 25,75. Всього за день регулятор продав 350 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів більше, ніж 10 березня. Нацбанк заявив про готовність при необхідності й надалі проводити інтервенції з продажу валюти.

курс валют, обмінники

Офіційний курс гривні ослаб на 31 копійку, і було встановлено на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар. Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.

Раніше ми повідомляли, за словами фінансового аналітика Сергія Фурса, Нацбанк зміг накопичити значні резерви (за станом на 1 березня - 26,6 мільярда доларів), за рахунок чого "буде стримувати зниження курсу гривні".

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"Але утримувати курс, таким який він є зараз, не зможе. Гривня буде знижуватися, і це – довгострокова історія", - зазначив експерт.

Нагадаємо, тиждень почався з "чорного понеділка", 9 березня, - обвалу нафтового ринку - що потягнуло за собою падіння деяких світових валют, у тому числі рубля. Спусковим гачком початку світової фінансової кризи може стати епідемія коронавірусної інфекції COVID-19.

курс долара

Для України ситуація може виявитися дуже болючою, незважаючи на спроби НБУ її стримувати.

"Для нас це буде вдвічі або навіть втричі боляче, так як ми, фактично, "послали" МВФ, відповідно, підтримки у нас не буде, а, з іншого боку, компетентності для прийняття рішень теж немає. І тому у нас є всі умови для ідеального шторму", - прокоментував Фурса.

За словами екс-міністра економіки Віктора Суслова, нинішня криза схожий на той, що був у 2008 році: "Наша країна дуже сильно вплетена в систему світових відносин, і кожна світова фінансово-економічна криза боляче б'є по економіці. Останній раз таке було в 2008 році. Очевидно, так буде і цього разу".

Нагадаємо, що українцям розповіли, що буде з гривнею, названий новий курс: «Ставлять хрест…»

А ще Politeka писала, що економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.