Для стримування падіння гривні НБУ продає банкам мільйони доларів

Так, у четвер, 11 березня на відкритті міжбанку курс гривні до долара встановився в районі 25,37 – 25,41. Проте, котирування долара потім різко підскочили і до кінця активної частини сесії завмерли на позначці 25,75. Всього за день регулятор продав 350 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів більше, ніж 10 березня. Нацбанк заявив про готовність при необхідності й надалі проводити інтервенції з продажу валюти.

Офіційний курс гривні ослаб на 31 копійку, і було встановлено на 12 березня на рівні 25,62 гривні за долар. Котирування гривні до долара на закритті міжбанку 11 березня встановилися на рівні 25,72 – 25,75.

Раніше ми повідомляли, за словами фінансового аналітика Сергія Фурса, Нацбанк зміг накопичити значні резерви (за станом на 1 березня - 26,6 мільярда доларів), за рахунок чого "буде стримувати зниження курсу гривні".

"Але утримувати курс, таким який він є зараз, не зможе. Гривня буде знижуватися, і це – довгострокова історія", - зазначив експерт.

Нагадаємо, тиждень почався з "чорного понеділка", 9 березня, - обвалу нафтового ринку - що потягнуло за собою падіння деяких світових валют, у тому числі рубля. Спусковим гачком початку світової фінансової кризи може стати епідемія коронавірусної інфекції COVID-19.

Для України ситуація може виявитися дуже болючою, незважаючи на спроби НБУ її стримувати.

"Для нас це буде вдвічі або навіть втричі боляче, так як ми, фактично, "послали" МВФ, відповідно, підтримки у нас не буде, а, з іншого боку, компетентності для прийняття рішень теж немає. І тому у нас є всі умови для ідеального шторму", - прокоментував Фурса.

За словами екс-міністра економіки Віктора Суслова, нинішня криза схожий на той, що був у 2008 році: "Наша країна дуже сильно вплетена в систему світових відносин, і кожна світова фінансово-економічна криза боляче б'є по економіці. Останній раз таке було в 2008 році. Очевидно, так буде і цього разу".

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