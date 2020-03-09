В России настал черный день – из-за падения цен на нефть резко подскочил курс доллара и евро

Так, в понедельник, 9 марта, курс доллара к рублю на международном рынке Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 рубля, курс евро к рублю вырос на 4,89 рубля. Сейчас доллар торгуется на уровне 72,8 рубля, евро оценивается в 82,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает российское агентство ТАСС.

В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года, отмечает агентство.

Резкий скачок курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне новостей о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 31,02 доллара за баррель.

Как передает CNN, падение стало худшим с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне».

Стоимость нефти падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. В частности, ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Падение нефтяных цен началось после разрыва сделки России с ОПЕК. Стороны 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. С апреля все ограничения будут сняты. После отказа России от сделки Саудовская Аравия снизила цены на нефть и заявила о планах нарастить добычу до рекордного уровня.

Отметим, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прогнозирует, что ситуация с нефтью скажется и на Украине.

"Ну что, я вас всех поздравляю Третья Волна мирового кризиса стала зримой реальностью сразу в нескольких плоскостях. Обвал цен на нефть это ещё одно выражение. Через 1,5-2 месяца долетит до нас. Украина к ней не готовилась, не готова и потому будет опрокинута, как утлый кораблик с безумной командой. Это плохая новость. Хорошая новость, что все это говно будет смыто в унитаз мировой истории. И мы получаем реальный шанс обновиться. Мы, конечно, традиционно можем проиграть все, но это будет исключительно наша бездарность. Хаос рождает возможности. Начинается новая волна увлекательных приключений. Берегите лёгкие от коронавируса, они вам ещё понадобятся , чтобы визжать от страха или восторга", - отметил он.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям.

Как сообщала Politeka, Путин цинично оправдался за нищету в России: "не мы виноваты, он пришел извне".

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.